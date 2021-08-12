Реклама
За депутатские мандаты депутатов Петросовета бороться будут только партии
12.08.2021 16:02
В карельском Центризбиркоме заканчивается период регистрации кандидатов и партий на предстоящих выборах
11.08.2021 17:48
Элла Памфилова: «Число попыток дискредитировать выборы будет беспрецедентным»
11.08.2021 16:51

На севере Карелии будут судить участников банды наркоторговцев

Новости. Криминал
12:53, 16 Августа 2021
фото: коллаж © pxhere / Столица на Онего

Новости партнеров

Двум молодым людям, распространявшим в Костомукше наркотики, грозит до 20 лет лишения свободы, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокурор Костомукши утвердил обвинительные заключения по уголовным делам о незаконном сбыте наркотических средств в отношении участников организованной преступной группы, обвиняемых в сбыте наркотиков.

В ходе предварительного следствия было установлено, что двое 27-летних жителей Костомукши и Калевальского района с июня 2020 года по май 2021 года несколько раз приобретали в Петрозаводске наркотики, которые перевозили в Костомукшу и после расфасовки размещали в тайниках для дальнейшей продажи через Интернет.

Всего выявлено 6 эпизодов преступной деятельности, изъято свыше 300 грамм наркотических веществ.

Уголовные дела направлены в Костомукшский городской суд для рассмотрения по существу. Обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
12.08.2021, 16:27
Ребенка со 100-процентным поражением легких госпитализируют из Карелии в Санкт-Петербург (СРОЧНО)
14.08.2021, 09:13
В Карелии агрессивный штамм коронавируса добрался до детей: двое в тяжелом состоянии
15.08.2021, 10:08
Стало известно, кого спасатели нашли вмерзшим в лед в Онежском озере в Карелии
13.08.2021, 06:40
Жуткие кадры: в центре Петрозаводска сбили велосипедиста
13.08.2021, 15:55
Страшная авария произошла в Петрозаводске: ВАЗ попал под грузовик
09.08.2021, 10:27
Полиция разыскивает виновника смертельной аварии в Карелии

Аналитика

Сегодня 11:29
Обществоведение
«Клиники на Чайкиной» : справка на антиген COVID-19 за 15 минут
В «Клиниках на Чайкиной» можно получить справку на антиген COVID-19 за 15 минут со скидкой 15%.
Не детектив, а лирическая повесть 1
15.08.2021 23:17
Долгострою из ФЦП развития Карелии нашли нового подрядчика 6
12.08.2021 16:45
В финской Карелии ждут паровоз до Сортавалы 3
11.08.2021 12:22
Вровень со звездами
10.08.2021 18:12
Вся аналитика

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»