На севере Карелии будут судить участников банды наркоторговцев

Двум молодым людям, распространявшим в Костомукше наркотики, грозит до 20 лет лишения свободы, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокурор Костомукши утвердил обвинительные заключения по уголовным делам о незаконном сбыте наркотических средств в отношении участников организованной преступной группы, обвиняемых в сбыте наркотиков.

В ходе предварительного следствия было установлено, что двое 27-летних жителей Костомукши и Калевальского района с июня 2020 года по май 2021 года несколько раз приобретали в Петрозаводске наркотики, которые перевозили в Костомукшу и после расфасовки размещали в тайниках для дальнейшей продажи через Интернет.

Всего выявлено 6 эпизодов преступной деятельности, изъято свыше 300 грамм наркотических веществ.

Уголовные дела направлены в Костомукшский городской суд для рассмотрения по существу. Обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы.