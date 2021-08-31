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На севере Карелии злоумышленники разобрали жилище односельчанки на металлолом

Новости. Криминал
15:20, 01 Сентября 2021
фото: © Сергей Максчимов / ТАСС

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Полиция Калевальского района нашла подельников, вынесших из дома своей односельчанки металлические предметы, сообщили в МВД Карелии.

В полиции Калевальского района завершено расследование уголовного дела по статье «кража». Фигурантами выступили двое местных жителей 44 и 50 лет. По версии следствия, они проникли в жилище односельчанки, а также в подсобные помещения, и украли имущество на сумму более 17 тысяч рублей.

Заявление о преступлении поступило в полицию в июле 2021 года. Жительница одного из посёлков сообщила, что, пока они с мужем были в отъезде, в их дом проникли посторонние. Злоумышленники взломали замок на входной двери, украли велосипед, который хранился на веранде, а также эмалированный бидон. Кроме того, им удалось попасть в помещения летней кухни и бани. Оттуда они вынесли газовую плиту, микроволновую печь, самодельную двухколёсную железную тачку, чугунный колосник, дверцу дровяной печи и чугунную плиту, а также медный кабель.

Личности подозреваемых были установлены в ходе оперативно-розыскных мероприятий. Оба дали признательные показания и полностью раскаялись в содеянном. По словам обвиняемых, имущество они украли с целью дальнейшей продажи. В итоге всё, кроме велосипеда, было сдано на металлолом.

Дальнейшую судьбу злоумышленников решит суд.

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