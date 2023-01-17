Для двух жителей Карелии рыбалка закончилась в суде

В Калевальском районе будут судить двух местных жителей, которые украли лодку для рыбалки, а потом продали за ненадобностью, сообщили в МВД Карелии.

В полиции Калевальского района завершено следствие в отношении двух местных жителей, которым инкриминируется совершение кражи в значительном размере.

Заявление от жителя одного из поселков поступило в районное отделение полиции осенью прошлого года. Потерпевший сообщил, что украдена его лодка стоимостью 18 тысяч рублей. Она была оставлена на берегу озера - привязана к дереву на трос и замок, не использовалась около двух месяцев. Пропажа обнаружилась, когда хозяин приехал забрать ее.

Полицейскими было установлено, что кражу лодки совершили два местных жителя из корыстных побуждений. Мужчины признались сотрудникам полиции в содеянном и рассказали, что лодку они украли для того, чтобы рыбачить на ней, но с началом заморозков решили продать ее за ненадобностью своему соседу за 2 тысячи рублей.

В настоящее время фигуранты возместили ущерб в полном объеме.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.