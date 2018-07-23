На севере Карелии горит 60 гектаров лесов

Спасатели ликвидируют лесной пожар на острове в Лоухском районе, сообщил журналистам первый замминистра природных ресурсов и экологии Карелии Алексей Павлов.

"Сегодня на территории республики действует один лесной пожар. Он находится в Лоухском районе на острове. В настоящий момент он локализован, но в связи с высоким шквалистым ветром ликвидация его планируется только к вечеру. Работают 24 специалиста", рассказал журналистам в понедельник первый замминистра природных ресурсов и экологии Карелии Алексей Павлов.

По его словам, с начала пожароопасного сезона в Карелии зарегистрировано 208 пожаров на площади 704 га.

Как уточнили в ГУМЧС, площадь пожара составляет 60 га. Лес горит в 34 км от деревни Зашеек.

Кроме того, Павлов рассказал, что власти Карелии "в рамках межрегионального маневрирования" по запросу правительства Мурманской области отправили 19 специалистов карельского центра авиационно-наземной охраны лесов для оказания помощи в тушении лесных пожаров.