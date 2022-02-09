На севере Карелии готовятся объявить чрезвычайную ситуацию

Причиной стало частичное обрушение конструкций многоквартирного дома в Лоухском районе, сообщили на сайте местного суда.

Прокуратура Лоухского района подала исковое заявление в местный суд о принятии решения об объявлении чрезвычайной ситуации муниципального характера. Причиной стало частичное обрушение конструкций многоквартирного дома на территории района.

Районной администрации и управляющей компании необходимо провести неотложные работы, устранив протечки кровли дома.

Одновременно прокуратура ходатайствовала о принятии мер, обязывающих управляющую компанию убрать снег с чердака дома и установить ограждение над разрушенной частью кровли. Кровля, по заявлению прокуратуры, разрушена так, что существует опасность дальнейшего повреждения дома.