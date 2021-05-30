На севере Карелии ищут волонтеров для создания экологической тропы по местам добычи болотной руды

В Костомукше ищут волонтеров для создания экологической тропы на старинном месте добычи болотной руды.

«Друзья, внимание! Ищем волонтеров! „Карельский окатыш“ совместно с заповедником „Костомукшский“ продолжает работу по созданию туристической тропы „Rautasuo“ в окрестностях деревни Суднозеро», — призывает пост в паблике «Беседка в Костомукше товарной».

Авторы напоминают, что здесь было найдено историческое место, где в 18 веке добывали и плавили болотную руду.

В прошлом году волонтеры расчистили территорию, убрали колючую проволоку, которая осталась от когда-то существовавшего совхоза. В этом году необходимо выложить тропу протяженностью 360 метров из деревянных плах.

Всех желающих приглашают принять участие в субботнике 5 июня в деревне Суднозеро. Помимо работы на свежем воздухе, волонтеры смогут узнать много интересных мифов и фактов о родных местах, а прекрасным дополнением станет обед у живописной деревянной церкви.

Телефон для желающих зарегистрироваться указан в объявлении.