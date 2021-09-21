На севере Карелии любитель кататься на чужой машине заплатит штраф

Житель Костомукши угнал чужой автомобиль, чтобы просто покататься на нем, сообщили на сайте местного суда.

Суд установил, что в сентября житель Костомукши проник в припаркованный возле жилого дома открытый автомобиль. В замке зажигания был оставлен ключ — костомукшанин воспользовался этим и поехал кататься. Спустя некоторое время автомобиль был остановлен инспектором ДПС.

Подсудимый согласился с предъявленным объявлением и признал вину. В результате суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Приговор суда в законную силу не вступил.