На севере Карелии местный житель напал сразу на троих полицейских

Двум нанес моральный вред, обругав их, а в отношении одного применил насилие, сообщили на сайте Беломорского суда.

В Беломорском районном суде рассмотрели уголовное дело сразу по двум статьям в отношении местного жителя.

Ранее несудимый мужчина, напившись, публично оскорбил полицейских, находящихся при исполнении. Больше того — житель Беломорска ударил одного из полицейских.

На судебном заседании мужчина полностью признал свою вину и раскаялся.

Суд приговорил его к штрафу — 40 тысяч рублей, с рассрочкой выплаты на 8 месяцев, с выплатой по 5 тысяч рублей ежемесячно.