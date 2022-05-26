На севере Карелии наказали руководителя организации, ответственной за подачу холодной воды

Прокуратура проверила действия снабжающей организации во время крупной аварии на водопроводе в Кеми.
Как сообщили на сайте надзорного ведомства, прокуратура Кемского района провела проверку по вопросу подачи холодной воды.
Выяснилось, что во время крупной коммунальной аварии, случившейся в конце ноября 2021 года МУП «КЭСНА» приняло решение о снижении давления при подаче холодной воды потребителям.
Снижение давления продолжалась 15 суток, и за это время организация не предприняла эффективных мер по устранению аварийных ситуаций.
Прокуратура возбудила административное дело в отношении руководителя организации. В результате Госкомитета Республики Карелия по строительному, жилищному и дорожному надзору назначил виновному должностному лицу административный штраф.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание