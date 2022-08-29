На севере Карелии неизвестный водитель опрокинул пикап на трассе и сбежал (ФОТО)

Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии в Калевальском районе.
Как сообщили в Госавтоинспекции Карелии, ДТП произошло 11 сентября в 5.20 утра на 150 километре дороги Р-21 «Кола» — Калевала — Лонка.
По предварительным данным, неизвестный водитель автомобиля Toyota Hilux опрокинул автомобиль на трассе. В результате пострадал 34-летний пассажир пикапа, житель поселка Калевала.
Водитель покинул место ДТП, его личность устанавливается.
Ранее в Питкярантском районе пьяный водитель на внедорожнике протаранил фонарный столб.
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