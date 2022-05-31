На севере Карелии открывается трехзвездочный отель — нужны доброжелательные сотрудники

В Сегеже новый открывающийся отель Cosmos Segezha ищет ответственных и доброжелательных сотрудников.

В паблике «Надвоицы online» опубликовано сообщение о том, что в Сегеже открывается новый трехзвездочный отель Cosmos Segezha, который входит в ведущую гостиничную сеть Cosmos Hotel Group.

Компания ищет ответственных, доброжелательных и готовых развиваться сотрудников.

В паблике указывается, что в отель требуются официанты-бармены, бухгалтеры-калькуляторы, садовники-дворники и системные администраторы.

Компания обещает официальное трудоустройство, полный соцпакет, обучение и стажировку, стабильную зарплату, карьерный рост и бесплатное питание.

Желающие трудоустроиться могут присылать резюме на электронную почту DMarkova@cosmoshotels.ru

Отдел по работе с персоналом: +7 (911) 050 51 20