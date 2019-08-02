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Новости. Экономика
16:02, 02 Августа 2019
фото: Валерий Поташов

На севере Карелии оживилось движение через границу

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Количество пересечений российско-финляндской границы в районе Костомукши выросло в июле более чем на 6 процентов.

Такие данные обнародовала сегодня Пограничная служба Финляндии. По ее сведениям, в минувшем месяце на многостороннем автомобильном пункте пропуска Вартиус-Люття было зарегистрировано почти 36,4 тысячи пересечений границы, что на 6,1 процента больше, чем в июле прошлого года.

Как отмечают финские пограничники, этим пунктом пропуска воспользовались граждане 37 стран. Обстановка на границе была спокойной, ни одного случая незаконного перехода на этом участке зафиксировано не было.

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