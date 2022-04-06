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На севере Карелии пенсионерка сходила с рецидивистом в магазин — и кубышка с деньгами опустела

Новости. Криминал
10:27, 13 Апреля 2022
фото: © pixabay

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В Беломорском районе сосед-рецидивист обокрал 76-летнюю пенсионерку, сообщили в МВД Карелии.

В полицию по Беломорскому району с заявлением о краже обратилась 76-летняя жительница одного из районных поселков. Из дома были похищены денежные средства — 6 тысяч рублей.

Участковый уполномоченный полиции Беломорского района выяснил обстоятельства произошедшего.

Накануне женщина получила пенсию, в это время к ней зашел сосед и предложил вместе сходить в магазин. Пенсионерка согласилась и пошла за деньгами. Ранее судимый 59-летний мужчина заметил, откуда она достала купюры. По возвращении из магазина он воспользовался тем, что хозяйка отвлеклась, и похитил оставшиеся средства. Их он потратил на собственные нужды.

Подозреваемый признался в содеянном. Возбуждено уголовное дело.

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