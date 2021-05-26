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В Карелии пьяная женщина семь раз ударила родного брата ножом и оставила его умирать

Новости. Криминал
12:08, 27 Мая 2021
фото: © pixabay.com

В суд направлено дело о жестоком убийстве в Муезерском районе, сообщили в прокуратуре Карелии.

Прокурор Муезерского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летней жительницы поселка Волома, обвиняемой в совершении особо тяжкого преступления.

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В марте 2021 года, распивая спиртное в гостях у родного брата, женщина поссорилась с ним. Брат стал оскорблять обвиняемую и выгонять её из дома. В ответ сестра схватила нож и 7 раз ударила им мужчину, после чего покинула негостеприимную квартиру.

От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Уголовное дело по статье «убийство» направлено в Муезерский районный суд для рассмотрения по существу.

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