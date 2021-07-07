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На севере Карелии подростки на мотоцикле докатились до уголовного дела

Новости. Криминал
11:09, 08 Июля 2021
фото: © freepik.com/kroshka__nastya

Отдых молодых жителей Беломорска закончился преступлением, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Беломорского району обратился 43-летний житель одного из посёлков. Он сообщил, что неизвестные похитили у него мотоцикл стоимостью более 18 тысяч рублей. Заявитель объяснил, что транспортное средство было припарковано возле дома. Мужчина заподозрил в преступлении своего знакомого, но в дальнейшем эта версия не подтвердилась.

Сотрудники уголовного розыска установили, что к краже причастны двое подростков — жителей Беломорска. Молодые люди дали признательные показания. Они рассказали, что приехали в посёлок отдохнуть, увидели чужой мотоцикл и захотели на нём покататься. Подростки завели технику без ключа зажигания и отправились в город, где потом спрятали транспортное средство в гараже. Похищенный мотоцикл подозреваемые добровольно выдали полицейским, его вернули законному владельцу.

По статье «кража» возбуждено уголовное дело.

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