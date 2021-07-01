На севере Карелии подросток на мопеде сбил 70-летнюю бабушку – оба госпитализированы

В Кеми 14-летний подросток на мопеде сбил пенсионерку, которая переходила дорогу, участники ДТП госпитализированы с травмами, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувший четверг, 1 июля, в 16.30 в Кеми, в районе дома №44 по пр. Пролетарский, 14-летний подросток, управляя мопедом, совершил наезд на 70-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода.

После наезда на пешехода несовершеннолетний водитель врезался в стоящий автомобиль Renault Logan.

Подросток права управления мопедом не имеет. В результате ДТП водитель мопеда и пешеход травмированы госпитализированы.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства выясняются.