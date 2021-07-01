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На севере Карелии подросток на мопеде сбил 70-летнюю бабушку – оба госпитализированы

Новости. Происшествия
10:06, 02 Июля 2021
фото: © ГИБДД Карелии

В Кеми 14-летний подросток на мопеде сбил пенсионерку, которая переходила дорогу, участники ДТП госпитализированы с травмами, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувший четверг, 1 июля, в 16.30 в Кеми, в районе дома №44 по пр. Пролетарский, 14-летний подросток, управляя мопедом, совершил наезд на 70-летнюю женщину, которая переходила проезжую часть вне пешеходного перехода.

После наезда на пешехода несовершеннолетний водитель врезался в стоящий автомобиль Renault Logan.

Подросток права управления мопедом не имеет. В результате ДТП водитель мопеда и пешеход травмированы госпитализированы.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства выясняются.

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Комментарии

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кир
2021-07-02 10:12:30
Самобытный, - предположил кот.
Гость
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