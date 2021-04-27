На севере Карелии подросток со своим дедушкой спасли перевернувшихся на лодке рыбаков

ЧП произошло на реке Чирка-Кемь в Юшкозере.

Как сообщается на сайте 64parallel, в минувшую субботу, 24 апреля, на реке Чирка-Кемь лодка с двумя рыбаками наехала на водомерный трос и перевернулась.

Один из оказавшихся в воде мужчин смог самостоятельно выбраться на берег, а второй – его брат – потерял сознание, и ему потребовалась помощь.

ЧП на воде заметил восьмиклассник Данил, и вместе с дедушкой на лодке они поспешили на помощь рыбакам.

"Дедушка держал человека за руку, чтобы наша лодка не перевернулась из-за веса. Я на веслах поплыл к берегу, там дедушка затащил мужчину, который очень тяжело дышал, в лодку, - рассказал школьник. - Потом мы позвонили моему папе, и он привез на машине фельдшера, она оказала первую помощь пострадавшему".

Благодаря грамотным действиям подростка и его дедушки рыбака удалось спасти.

Представитель МЧС, начальник 2-го отряда Федеральной противопожарной службы Михаил Белов, комментируя ситуацию, отметил, что многие рыбаки пренебрегают вопросами безопасности на воде, рискуют своей жизнью, не думая о своих близких.

"Официально навигация будет открыта только 7 мая. Река оттаяла, но с озера может принести кусок льда, с которым рискует столкнуться судно, и это приведет к трагедии, - сказал сотрудник МЧС. - Люди отправились на рыбалку, не зная водоема, без спасательных жилетов. По данному факту будет проведена проверка, выяснены все обстоятельства. Также дедушкам с внуком будут представлены к награде за спасение человека".