На севере Карелии полицейские ищут мужчину, подозреваемого в краже денег (ВИДЕО)

В Костомукше разыскивают подозреваемого в краже денег с банковской карты.

Как пишут "Новости Костомукши" со ссылкой на местное отделение МВД, сотрудники уголовного розыска полиции города горняков разыскивают мужчину, запечатленного на фото и видео.

Он подозревается в краже денег с банковской карты.

Всех, у кого есть какая-то информация о местонахождении подозреваемого, полиция просит сообщить по телефону: 8(911)409-00-17.

Ранее полицейские в Петрозаводске искали обвиняемого в преступлении.