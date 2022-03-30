На севере Карелии предприниматель раскаялся и избежал уголовного преследования

В Беломорске в связи за деятельным раскаянием прекращено уголовное дело по невыплате заработной платы, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, в период с 2020 по 2021 год подозреваемый, основным видом предпринимательской деятельности которого является розничная продажа непродовольственных товаров, не выплатил заработную плату работнику в сумме более 80 тысяч рублей.

В связи с тем, что подозреваемый в полном объеме погасил задолженность по выплате заработной платы, возместив причиненный ущерб, уголовное преследование в отношении него прекращено в связи с деятельным раскаянием.