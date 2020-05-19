На севере Карелии распилен мост на дороге к озеру Унус, где планировалось размещение форелевой фермы

Местные жители выступают против открытия на озере рыбоводного хозяйства, а карельские чиновники отвечают на обращения граждан отписками.

В Муезерском районе Карелии неизвестными распилен деревянный мост на дороге, которая ведет к озеру Унус. На этом озере республиканские власти без согласования с местным населением решили сформировать рыбоводный участок для размещения форелевого хозяйства. Узнав о планах компании "Аркадия" из Петрозаводска выращивать на Унусе форель, жители поселка Ондозеро провели собрание, на котором единогласно высказались против открытия на озере рыбоводной фермы. Однако карельские чиновники так и не отменили свое решение о формировании рыбоводного участка на Унусе. В настоящее время районная полиция пытается выяснить, кто распилил мост.



Распиленный мост. Фото: Роман Малеев

Напомним, еще в конце апреля жители поселка Ондозеро предупреждали республиканские власти, что в Муезерском районе назревает гражданский конфликт. Но, по словам местной пенсионерки Натальи Малеевой, карельские чиновники отвечали на все обращения только отписками.