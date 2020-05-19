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На севере Карелии распилен мост на дороге к озеру Унус, где планировалось размещение форелевой фермы

Новости. Общество
09:31, 20 Мая 2020
фото: © Роман Малеев
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Местные жители выступают против открытия на озере рыбоводного хозяйства, а карельские чиновники отвечают на обращения граждан отписками.

В Муезерском районе Карелии неизвестными распилен деревянный мост на дороге, которая ведет к озеру Унус. На этом озере республиканские власти без согласования с местным населением решили сформировать рыбоводный участок для размещения форелевого хозяйства. Узнав о планах компании "Аркадия" из Петрозаводска выращивать на Унусе форель, жители поселка Ондозеро провели собрание, на котором единогласно высказались против открытия на озере рыбоводной фермы. Однако карельские чиновники так и не отменили свое решение о формировании рыбоводного участка на Унусе. В настоящее время районная полиция пытается выяснить, кто распилил мост.


Распиленный мост. Фото: Роман Малеев

Напомним, еще в конце апреля жители поселка Ондозеро предупреждали республиканские власти, что в Муезерском районе назревает гражданский конфликт. Но, по словам местной пенсионерки Натальи Малеевой, карельские чиновники отвечали на все обращения только отписками.    

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Джуманский
2020-05-20 10:46:08
"Распилен" в России звучит как то двусмысленно.
сергей
2020-05-20 10:39:06
Власть ты где??? Не довольство растет. Следующие действие могут быть хуже. А собственники хозяйства, не далекие люди. Строить ферму на враждебной территории. Это можно бизнес потерять и деньги. Насильно любовь коренных жителей, не
заслужить
кир
2020-05-20 10:27:00
Были выявлены и наказаны по закону революционного времени. Не надо заигрывать со смутьянами.
Гость
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