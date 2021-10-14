На севере Карелии рецидивист нечаянно украл ворота за 20 тысяч рублей

Житель Костомукши снял с чужого гаража ворота, решив, что они бесхозные, сообщили в МВД Карелии.

Уголовное дело по статье «кража» было возбуждено в отношении 46-летнего ранее неоднократно судимого костомукшанина. По версии следствия, он украл имущество, принадлежащее 40-летнему местному жителю.

Потерпевший обратился в полицию Костомукши летом этого года и рассказал, что с принадлежащего ему недостроенного гаражного бокса кто-то снял металлические ворота. Причинённый ущерб составил 21 тысячу рублей.

Полицейские установили личность подозреваемого и обстоятельства кражи: мужчина оказался в гаражном кооперативе, чтобы помочь сыну, и на обратном пути увидел недостроенный гараж. Решив, что он безхозный, мужчина снял ворота и сдал их в пункт приема металла, выручив 4 тысячи рублей.

В содеянном фигурант уголовного дела раскаялся и в полном объёме возместил причинённый ущерб. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.