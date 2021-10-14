Реклама

На севере Карелии рецидивист нечаянно украл ворота за 20 тысяч рублей

Новости. Криминал
17:40, 14 Октября 2021
фото: © Павел Кокорев

Новости партнеров

Житель Костомукши снял с чужого гаража ворота, решив, что они бесхозные, сообщили в МВД Карелии.

Уголовное дело по статье «кража» было возбуждено в отношении 46-летнего ранее неоднократно судимого костомукшанина. По версии следствия, он украл имущество, принадлежащее 40-летнему местному жителю.

Потерпевший обратился в полицию Костомукши летом этого года и рассказал, что с принадлежащего ему недостроенного гаражного бокса кто-то снял металлические ворота. Причинённый ущерб составил 21 тысячу рублей.

Полицейские установили личность подозреваемого и обстоятельства кражи: мужчина оказался в гаражном кооперативе, чтобы помочь сыну, и на обратном пути увидел недостроенный гараж. Решив, что он безхозный, мужчина снял ворота и сдал их в пункт приема металла, выручив 4 тысячи рублей.

В содеянном фигурант уголовного дела раскаялся и в полном объёме возместил причинённый ущерб. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
13.10.2021, 09:53
В Минздраве Карелии рассказали, как будут получать медпомощь непривитые от коронавируса
12.10.2021, 12:34
В Карелии вводят систему QR-кодов для посещения общественных мест
09.10.2021, 16:12
Любарский возразил критикам сельскохозяйственной ярмарки в Петрозаводске
12.10.2021, 12:53
Стало известно, когда введут ограничения для посещения поликлиник и больниц Карелии
07.10.2021, 07:25
Выжил лишь один: стали известны подробности трагедии с затонувшим катером в Белом море
14.10.2021, 07:00
Петиция против ограничений посещения больниц из-за коронавируса вызвала широкий отклик в Карелии

Аналитика

Сегодня 12:28
Капитал
Дерматолог: «в детстве от кожных заболеваний можно избавиться на всю оставшуюся жизнь»
Специалист рассказал, почему именно в детском возрасте важно уделить особенное внимание лечению кожных заболеваний.
Арбитражный управляющий выставил на торги офис-склад
Сегодня 10:15
На съезд «Единой России» в «мягком вагоне» 19
12.10.2021 15:25
Ресторан — дело серьезное 12
12.10.2021 13:56
Полемика в парламенте Карелии не нужна 14
12.10.2021 12:11
Вся аналитика

Чтиво

04.10.2021 09:00
Без политики
Лечим астигматизм по-новому
Лазерная коррекция зрения позволяет пациентам с астигматизмом восстановить зрение и избавиться от необходимости носить очки или контактные линзы.
«Мы рассказываем о том, чем живут люди в карельской глубинке» 3
30.09.2021 15:27
«Женщину надо уметь красиво нарисовать, это очень трудно»
29.09.2021 12:28
архив чтиво

Медиа

Лучи Победы в Петрозаводске 2021
22.06.2021 09:59
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»