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На севере Карелии рыбак на снегоходе заблудился с метель на озере – потребовалась помощь спасателей

Новости. Происшествия
14:42, 22 Марта 2021
фото: © pixabay
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В Кемском районе спасатели пришли на помощь рыбаку, заблудившемуся в метель на озере, сообщили в карельской поисково-спасательной службе.

В минувшее воскресенье, 21 марта, на пульт дежурной службы спасателей поступило сообщение, что на озере Кукоа Кемского района потерялся мужчина.

Около 17.00 спасатели кемского отряда выехали на поиски. Прибыв на место вызова к озеру, выяснили, что мужчина приехал на рыбалку на автомобиле, который оставил на берегу, а по озеру передвигался на снегоходе.

Рыбак отъехал от берега всего на 15 метров, потом у него сломался снегоход, началась сильная метель, и в итоге он потерял ориентир.

К счастью, спасатели вовремя пришли на помощь. Все завершилось хорошо, без пострадавших.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2021-03-22 15:35:58
Это как валаамские бананасы :)
То если рыбы не наловить и на насадить бананьевую рощу то все - голодуха :)
Изя
2021-03-22 14:58:17
Не иначе кир с котом колобродит ))) :)
кир
2021-03-22 16:34:13
Изя, кот любит тепло и живет на всём готовом. Нам бы так, - запричитали подписчики журнала "По щучьему велению, по моему хотению". :)
однозначно
2021-03-22 14:52:56
Оплатил услуги ?
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