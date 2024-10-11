На севере Карелии во вторник отключат воду

Водоснабжение отключат на целый день из-за ремонтных работ.

Об отключении воды в Кеми предупредили в паблике местной администрации.

Водоснабжение отключат утром во вторник, 15 октября.

Как сообщили власти Кеми, на насосно-фильтровальной станции будут проводиться работы по замене запорной арматуры. Из-за ремонтных работ и отключат водоснабжение.

Воды в домах жителей Кеми не будет с 09.00 до 17.00, уточнили в сети.