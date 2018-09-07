На севере Карелии закроют для движения 12 км трассы "Кола"

Участок трассы "Кола" в Кемском районе закроют для движения из-за взрывных работ, сообщает управление трассой.

По информации предприятия, 10 и 11 сентября с 14.00 до 16.00 на участке капитального ремонта автодороги Р-21 "Кола" в Кемском районе с 870 по 882 км будет временно закрыто движение для всех видов транспорта в связи с проведением буровзрывных работ.

Управление "Колы" просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования, соблюдать ПДД и требования временных дорожных знаков в местах производства работ.