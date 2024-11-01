На севере Карелии запретили выход на лед

В Костомукшском городском округе с 5 ноября объявлен запрет выхода и выезда на лед.

Выход и выезд на лед запретили на севере Карелии, на территории Костомукшского округа. Об этом сообщили в паблике местной администрации.

«В целях обеспечения безопасности граждан на водоемах с 5 ноября 2024 года, с момента становления льда и до момента установления устойчивого ледового покрова (не менее 10 см), запрещён выход и выезд на лед водоемов Костомукшского городского округа», — уточнили в паблике.

Ранее синоптики предупредил о вторжении арктического воздуха, которое определит погоду в Карелии в ближайшие дни.