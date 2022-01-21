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На Северо-Западе почти в два раза увеличился объём оплат проезда на транспорте через каналы Сбербанка

Новости. Общество
12:00, 22 Января 2022
фото: © Сбербанк

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По итогам 11 месяцев 2021 года в офисах Сбера, через устройства самообслуживания, мобильное приложение СберБанк Онлайн и банковскими картами жители СЗФО оплатили услугу проезда на общую сумму 5,4 млрд рублей.

В 2020 году эта цифра равнялась 2,8 млрд рублей.

В числе регионов-лидеров по использованию каналов Сбера Санкт-Петербург и Ленинградская область (3,9 млрд рублей), Калининградская (252 млн рублей) и Новгородская области (237 млн рублей).

«Мы уже не первый год наблюдаем рост интереса жителей Северо-Запада именно к дистанционному пополнению проездных и безналичной оплате проезда в транспорте. Поэтому продолжаем развивать удалённые форматы обслуживания: регулярно оснащаем новые борты валидаторами для приема платежей, совместно со СберТройкой в прошлом году запустили два крупных проекта в Петрозаводске и Сосновом Бору. Также при участии Сбера был перезапущен транспортный проект «Волна Балтики» в Калининграде», - отмечает Виктор Вентимилла Алонсо, председатель Северо-Западного банка ПАО Сбербанк.

ПАО Сбербанк
Источник: Сбербанк

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