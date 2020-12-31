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На сколько вырастет средняя зарплата в Карелии в 2021 году: прогноз

Новости. Общество
09:17, 01 Января 2021
фото: pixabay
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Министерство экономического развития Карелии прогнозирует, что размер средней заработной платы в республике в 2021 году составит 48 тыс. рублей.

Это следует из пояснительной записки к одному из налоговых законопроектов, характеристики которого зависят от размера средней зарплаты по региону.

"Использованы данные предварительного прогноза Министерства экономического развития и промышленности Республики Карелия о среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в Республике Карелия в 2021 году, размер которой составит 48 000 рублей", - говорится в документе.

Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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