На сколько вырастет средняя зарплата в Карелии в 2021 году: прогноз

Министерство экономического развития Карелии прогнозирует, что размер средней заработной платы в республике в 2021 году составит 48 тыс. рублей.

Это следует из пояснительной записки к одному из налоговых законопроектов, характеристики которого зависят от размера средней зарплаты по региону.

"Использованы данные предварительного прогноза Министерства экономического развития и промышленности Республики Карелия о среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в Республике Карелия в 2021 году, размер которой составит 48 000 рублей", - говорится в документе. Подробности читайте в интернет-газете "Вести Карелии".