На следующей неделе энергетики проведут плановые работы на ЛЭП и подстанциях в 12 районах Карелии 

В рамках Ремонтной Программы Прионежская сетевая компания продолжает подготовку электрических сетей к осенне-зимнему сезону 2022–2023 гг.

Неотложные ремонты в электрических сетях, расчистка трасс ЛЭП и работы по присоединению новых потребителей невозможно проводить без временных отключений электроэнергии. Энергетики просят отнестись к этому с пониманием и приносят извинения за доставленные неудобства.

С 18 по 24 июля временные отключения возможны:

Калевальский национальный район:

— С 18 июля с 23.00 по 19 июля до 6.00. Поселки: Калевала, Куусиниеми, Кепа, Луусалми.

— С 19 июля с 23.00 по 20 июля до 6.00, с 20 июля с 23.00 по 21 июля до 6.00, с 21 июля с 23.00 по 22 июля до 6.00. Поселки: Калевала, Куусиниеми.

Кемский муниципальный район:

— 18, 20 и 22 июля с 9.00 до 17.00. Город Кемь: улицы Ленина (дома 45-83), Некрасова (дома1-40).

Костомукшский городской округ:

— 20 июля с 11.00 до 15.00. Деревня Вокнаволок; СОТы «Риноярви», «Рыжик», «Песчаное», «Кормило».

— 21 июля с 10.00 до 15.00. Город Костомукша: водозабор.

Лоухский муниципальный район:

— С 18 по 24 июля с 8.00 до 9.00 и с 17.00 до 18.00. Поселок Тунгозеро.

— 19 июля с 9.00 до 16.00. Поселок Чупа: улицы Железнодорожная (частично), Шоссейная (частично), Прибрежная (частично), Речная (частично), Береговая (дома 3, 4), Ручьевая (частично), Пионерская (частично), Приозерная (дом 21), Гористая (частично). Переулок Гористый (дома 1, 2). Здания АЗС, пожарной части, лесхоза.

— 19 июля с 9.00 до 17.00. Поселок Сосновый: СОТ «Сампо».

— С 19 по 22 июля с 12.00 до 17.00. Поселок Хетоламбина.

— 20 июля с 10.00 до 11.00 и 21 июля с 15.00 до 16.00. Поселки Чупа (частично), Малиновая Варакка.

Кондопожский муниципальный район:

— с 18 по 23 июля с 9.00 до 10.00 и с 16.00 до 17.00. Деревня Уница.

Муезерский муниципальный район:

— 18 июля с 10.00 до 12.00. Поселок Муезерский: улицы Молодёжная, Рабочая, Студенческая, Лесная. Переулок Коммунистический. Здания насосной станции, детского сада, котельной, «Ростелекома».

— 18 июля с 13.00 до 15.00. Поселок Муезерский: улицы Северная, Гагарина, 8-го марта, Охотничья. Очистные сооружения, здания насосной станции № 2.

— 19 июля с 15.00 до 17.00. Поселок Муезерский: улицы Октябрьская, Лыжная. Здания следственного комитета, ДК, ДЮСШ, детского сада.

— 20 июля с 9.00 до 12.00. Поселок Муезерский: улица Заречная. Переулок Заречный.

— 20 июля с 13.00 до 15.00. Поселок Муезерский: улицы Октябрьская, Гагарина, торговая площадь.

— 21 июля с 9.00 до 12.00. Поселок Муезерский: улицы Гагарина, Южная. Здание авиаотделения.

— 21 июля с 13.00 до 15.00. Поселок Муезерский: улицы Южная, Привокзальная, Солнечная. Здание лесничества.

— 22 июля с 9.00 до 12.00. Поселок Муезерский: улицы Набережная, Рабочая, Студенческая, Молодёжная, Мира. Переулок Речной.

— 22 июля с 13.00 до 15.00. Поселок Муезерский: улицы Строителей, Правды, 8-го марта, Гагарина, Строителей, Здания ЦРБ (главный корпус), бара «Зигзаг», пекарни, бани, котельной.

Олонецкий национальный район:

— 18 июля с 9.00 до 12.00. Деревня Рыпушкалицы: улицы Лесная, Школьная.

— 19 июля с 9.00 до 17.00. Поселок Верхнеолонецкий: улицы Школьная, Молодежная. Здания школы, котельной.

Прионежский муниципальный район:

— 18 июля с 10.00 до 16.00. Станция Деревянка: улицы Деповская, Свободы, Зеленая; поселок Ладва-Ветка: улицы Набережная, Заречная.

— С 18 по 22 июля с 9.00 до 17.00. Окрестности станции Орзега: СНТ «Березка-2», «Виктория», «Елочка», «Озерки», «Ветерок», «Светофор», «Строитель», «Мелодия». Местечко Елчезеро; деревня Бесовец: ПМУСП «Мемориал», кладбище; местечко Урозеро; деревня Порожки; деревня Намоево; местечко Сургуба.

— С 18 по 22 июля с 00.00 до 7.00. Поселок Шуя: «Деревенский дом»; станция Шуйская: ООО «Азимут».

— 19 июля с 10.00 до 16.00. Местечко Хутор: улицы Береговая, Озерная. Переулок Прибрежный.

— 19 июля с 10.00 до 14.00. Деревня Бесовец: СНТ «Бесовецкий», «Контакт-1», «Щит», «Фонтан», «Нептун», «Садовод Севера».

— 19 и 20 июля с 10.00 до 16.00. Село Деревянное: улица Заводская; Поселок Ладва-Ветка: улицы Речная, Ивенская.

— С 19 по 22 июля с 10.00 до 16.00. Деревня Косалма.

— 20 июля с 13.00 до 16.00. Деревня Верховье: улица Сиреневая.

— 21 июля с 10.00 до 16.00. Поселок Ладва-Ветка: улицы Молодежная, Горная, Квятковского, Набережная, Станционная, Привокзальная.

— 22 июля с 10.00 до 15.00. Деревня Педасельга.

Петрозаводский городской округ:

— 21 и 22 июля с 10.00 до 15.00. Местечки Бараний Берег, Зимник.

Пряжинский национальный район:

— 18 июля с 10.00 до 15.00. Поселок Чална: улицы Березовая, Дружинина, Новая.

— С 18 по 22 июля с 9.00 до 17.00. Поселок Чална: ОАО «Ринотек»; станция Падозеро; деревня Падозеро: 28-й км, 33-й км.

— 20 июля с 10.00 до 12.00. Поселок Чална: улица Первомайская. Здание кафе «Айно».

— 22 июля с 9.00 до 16.00. Поселок Чална: улицы Заводская, Титова.

Сегежский муниципальный район:

— 18 июля с 9.30 до 17.00. Город Сегежа: улицы Октябрьская (дома 1-18), Первомайская (дома 5-27), Гористая (дома 5-35).

— С 18 по 20 июля с 9.00 до 17.00. Поселок Табой Порог.

— С 18 по 22 июля с 9.00 до 10.00 и с 16.00 до 17.00. Поселки Попов Порог, Кяргозеро.

Сортавальский муниципальный район:

— С 18 по 24 июля с 9.00 до 17.00. Поселок Сорола.