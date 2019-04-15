На снос деревьев в Петрозаводске потратят 600 тысяч рублей

Власти столицы Карелии выделят более 600 тысяч рублей на снос аварийных деревьев

Как сообщили в пресс-центре мэрии, на снос аварийных и сухостойных деревьев из казны Петрозаводска выделено более 600 тыс. рублей. Таким образом, снос одного аварийного дерева обходится городу ориентировочно в пять с лишним тысяч рублей.

Предполагается, что опасную растительность уберут в нескольких зеленых зонах и на улицах столицы Карелии.

Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии"