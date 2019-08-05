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Новости. Общество
13:35, 05 Августа 2019

На совещании в Беломорске обсудят появление медведя в центре города

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Жительница Беломорска в одной из групп в соцсети "ВКонтакте" написала, что опасного зверя видели у магазина, возле завода на набережной и в порту.

Сообщения о том, что жители Беломорска напуганы появлением медведя в городе, появились на прошлой неделе, пишет издание "РИА Новости".

Местная жительница написала в одной из групп в соцсети "ВКонтакте", что опасного зверя видели у магазина, возле завода на набережной и в порту. Днем ранее в этой же группе было опубликовано видео с разгуливающим по набережной медведем.

В Беломорске 5 августа заместитель главы администрации проводит оперативное совещание, направленное на обеспечение безопасности жителей во время участившихся случаев выхода медведя в город. По итогам совещания будет определен ряд профилактических мероприятий. 

"Вы видите, какая погода? Вторую неделю идут дожди. Ягод не было, ягода не поспела. Уже второй год подряд у нас получается так, что нет кормовой базы для медведя. Ни ягод нет, ничего нет. Из-за этого тяжело ему, и приходится выходить в город. По помойкам ходит, ищет пищу. Мы стараемся, работаем с охотпользователями на территориях, с которых эти медведи выходят, чтобы они прикармливали для того, чтобы оттащить зверя от города. В случае, если возникает угроза жизни людей, то мы уже проводим мероприятия на регулирование и подключаем полицию", – сказал заместитель министра природных ресурсов и экологии Республики Карелия Павел Николаевский.
 
Как отметил замминистра, в этом году количество обращений граждан пока что не превысило данные прошлого лета.

"До 25 июля было 14 обращений граждан, в том году было 25 обращений по республике Карелия. Было выдано семь распоряжений на регулирование численности бурого медведя. Одна особь уже добыта. Это был медведь, который вышел в населенный пункт и оказывал какую-то угрозу населению", - сказал Николаевский.

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Комментарии

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Сеня
2019-08-05 13:52:42
Хе Хе большего то уже замминистра и зам.главы администрации делать ничего не умеют , только совещания проводить . Единолично принимать решения не могут . .
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