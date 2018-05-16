На создание Фонда поддержки промышленности Карелии направят 40 млн рублей

Правительство Карелии направит на создание регионального Фонда поддержки промышленности в 2018 году 40 млн рублей для софинансирования выдачи займов бизнесу.

Такая сумма предусмотрена проектом закона о внесении изменений в бюджет республики на 2018 и плановый период 2019-2020 годов.

Подробнее читайте на "Вестях Карелии".