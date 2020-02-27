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На стелу города воинской славы в Петрозаводске гарантия составит 5 лет

Новости. Общество
12:30, 28 Февраля 2020
фото: petrozavodsk-mo.ru
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Городские власти рассчитывают завершить работы по установке памятного знака к концу августа.

Администрация Петрозаводска отложила торги на установку стелы "Город воинской славы" до 5 марта. Поначалу аукцион предполагалось провести накануне Дня защитника Отечества, но потом его дату несколько раз переносили.

Как следует из конкурсной документации, работы по возведению памятного знака должны быть закончены не позднее 20 августа. Гарантия на стелу составит 5 лет.

Читайте подробнее в статье "Стелу "Город воинской славы" ко Дню Победы не установят".

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Комментарии

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Os
2020-02-28 13:09:22
А потом снесут, как стелу Петрозаводскмаш?
Андрей Дубенский
2020-02-28 13:09:10
Что за долбозвонство! Неясно, кто, чего и когда (правда, знают. сколько денег и как будут пилить), но уже разговоры про гарантию... А на чем ее в гарантийную мастерскую повезут?
zanoza
2020-02-28 13:01:42
Да за 82 млн.рублей стела должна стоять вечно!
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