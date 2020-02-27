На стелу города воинской славы в Петрозаводске гарантия составит 5 лет

Городские власти рассчитывают завершить работы по установке памятного знака к концу августа.

Администрация Петрозаводска отложила торги на установку стелы "Город воинской славы" до 5 марта. Поначалу аукцион предполагалось провести накануне Дня защитника Отечества, но потом его дату несколько раз переносили.

Как следует из конкурсной документации, работы по возведению памятного знака должны быть закончены не позднее 20 августа. Гарантия на стелу составит 5 лет.

Читайте подробнее в статье "Стелу "Город воинской славы" ко Дню Победы не установят".