На строительство школы в Медвежьегорске выделено более 1,6 миллиарда рублей

Школу в районном центре Карелии планируется построить в рамках национального проекта «Образование».

В Карелии объявлен конкурс на строительство здания образовательного учреждения в Медвежьегорске, рассчитанного на 1100 учащихся. На эти цели выделено более 1,6 миллиарда рублей в рамках национального проекта «Образование». Заказчиком работ выступило республиканское управление капитального строительства.

Напомним, власти Карелии обещали построить в Медвежьегорске новую школу еще в 2017 году, а открыть ее планировалось в 2020-м – к 100-летию республики. Однако сроки строительства постоянно переносились, поскольку долгое время карельские чиновники не могли определиться даже с местом размещения общеобразовательного учреждения.