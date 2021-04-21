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На строительство школы в Медвежьегорске выделено более 1,6 миллиарда рублей

Новости. Общество
12:54, 22 Апреля 2021
фото: © "Столица на Онего"
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Школу в районном центре Карелии планируется построить в рамках национального проекта «Образование».

В Карелии объявлен конкурс на строительство здания образовательного учреждения в Медвежьегорске, рассчитанного на 1100 учащихся. На эти цели выделено более 1,6 миллиарда рублей в рамках национального проекта «Образование». Заказчиком работ выступило республиканское управление капитального строительства.

Напомним, власти Карелии обещали построить в Медвежьегорске новую школу еще в 2017 году, а открыть ее планировалось в 2020-м – к 100-летию республики. Однако сроки строительства постоянно переносились, поскольку долгое время карельские чиновники не могли определиться даже с местом размещения общеобразовательного учреждения.   

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