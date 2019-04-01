На суде по "делу Дмитриева" заслушивают свидетелей обвинения

Процесс над известным исследователем сталинских репрессий проходит в закрытом режиме.

Городской суд Петрозаводска продолжил 1 апреля рассмотрение уголовного дела руководителя карельского отделения "Мемориала" Юрия Дмитриева, обвиняемого в педофилии. Как сообщил "Столице на Онего" адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев, на сегодняшнем заседании суд намерен заслушать очередных свидетелей обвинения. Процесс над известным исследователем сталинских репрессий проходит в закрытом режиме, однако перед каждым заседанием в коридоре суда собираются люди, чтобы встретить Дмитриева аплодисментами, когда его проводят под конвоем.

Напомним, уголовное дело против руководителя карельского отделения "Мемориала" было возбуждено в декабре 2016 года. Ему инкриминировалось изготовление порнографии с участием приемной дочери. В апреле 2018 года городской суд Петрозаводска оправдал Дмитриева по этому обвинению, однако в июне Верховный суд Карелии отметил решение городского суда и направил дело исследователя сталинских репрессий на повторное рассмотрение. Спустя две недели Юрий Дмитриев был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу уже по подозрению в сексуальном насилии над своей приемной дочерью. В защиту руководителя карельского отделения "Мемориала" выступили многие известные деятели культуры, политики и общественники страны.