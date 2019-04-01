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Новости. Общество
13:20, 01 Апреля 2019
фото: Валерий Поташов

На суде по "делу Дмитриева" заслушивают свидетелей обвинения

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Процесс над известным исследователем сталинских репрессий проходит в закрытом режиме.

Городской суд Петрозаводска продолжил 1 апреля рассмотрение уголовного дела руководителя карельского отделения "Мемориала" Юрия Дмитриева, обвиняемого в педофилии. Как сообщил "Столице на Онего" адвокат Дмитриева Виктор Ануфриев, на сегодняшнем заседании суд намерен заслушать очередных свидетелей обвинения. Процесс над известным исследователем сталинских репрессий проходит в закрытом режиме, однако перед каждым заседанием в коридоре суда собираются люди, чтобы встретить Дмитриева аплодисментами, когда его проводят под конвоем.

Напомним, уголовное дело против руководителя карельского отделения "Мемориала" было возбуждено в декабре 2016 года. Ему инкриминировалось изготовление порнографии с участием приемной дочери. В апреле 2018 года городской суд Петрозаводска оправдал Дмитриева по этому обвинению, однако в июне Верховный суд Карелии отметил решение городского суда и направил дело исследователя сталинских репрессий на повторное рассмотрение. Спустя две недели Юрий Дмитриев был вновь задержан сотрудниками правоохранительных органов и взят под стражу уже по подозрению в сексуальном насилии над своей приемной дочерью. В защиту руководителя карельского отделения "Мемориала" выступили многие известные деятели культуры, политики и общественники страны.

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Комментарии

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Leopol'd
2019-04-01 14:41:30
Всё это очень уж "криво".
Обвинили в одном, не подтвердилось...
Откуда-то срочно появилось "хранение огнестрельного", что позволило посадить в камеру. Теперь рассматривается еще одно обвинение, которое не возникало при начале разбора обвинений.
Слишком похоже на лобовое исполнение требования "посадить и не выпускать". Как у Алиханова, но не по экономике.
P.S. Для особо радующихся обвинению и пр. Т.е. для однозначно и co. Я считаю, что преступник обязан сидеть. Но не должно быть такого, что "с потолка" взятое обвинение может годами держать любого за решеткой!
однозначно
2019-04-01 13:48:33
Адвокатишки время тянут и контору ночного фотографа на бабки разводят - типа в сизо год за два идет. Не та статья, по этой статье год за два не положен. Будет мотать от звонка до звонка без удо.
Наташа
2019-04-01 13:33:07
Интересно,чего он там "раскопал",ежели так долго мурыжат?
Гость
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