На свалке в Карелии произошел пожар

В Вяртсиля сгорел мусор на площади 150 кв м, сообщили в МЧС Карелии.

Во вторник, 27 августа, в 16.15 пожарно-спасательное подразделение Сортавальского района привлекалось для ликвидации пожара на свалке в Вяртсиля. В 17.30 пожар ликвидирован.



Сгорел мусор на площади 150 кв м.



Погибших и пострадавших нет.