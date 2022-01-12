На свой день рождения филармония пригласила знаменитого скрипача Никиту Борисоглебского

В Карельской филармонии 15 января будут праздновать день рождения.

Карельская государственная филармония была создана в 1939 году по постановлению Совета народных комиссаров КАССР на базе симфонического оркестра, кантеле-оркестра, народного хора, а также концертного бюро, вокально-эстрадной группы и группы кино.

Как сообщили в министерстве культуры Карелии, свою 83-ю годовщину крупнейшая концертная организация республики отметит концертом Симфонического оркестра под управлением британского дирижера Мариуса Стравинского, в котором примет участие один из самых известных и востребованных скрипачей современности Никита Борисоглебский. Столь выдающихся музыкантов филармония смогла пригласить благодаря поддержке министерства культуры Российской Федерации в рамках программы «Всероссийские филармонические сезоны», позволяющей сохранять демократические цены на билеты.

В большом зале филармонии прозвучат концерт для скрипки с оркестром Бенджамина Бриттена и симфоническая поэма «Тангейзер» Рихарда Вагнера.

Никита Борисоглебский уже не в первый раз выступает в Петрозаводске: публика запомнила этого талантливого артиста и ждет его выступлений в столице Карелии. Солист Московской филармонии, лауреат множества международных конкурсов, заслуженный артист России 36-летний Никита Борисоглебский уже в 14 лет поступил в Московскую консерваторию, а в 18 лет перешел в статус солиста филармонии.

За рубежом молодой российский исполнитель обучался в Колледже музыки им. королевы Елизаветы и в Кронбергской академии музыки. В Бельгии Никите предоставили скрипку работы Антонио Страдивари Il Piatti, что в дальнейшем позволило ему в полной мере раскрыть возможности своей исполнительской техники.

Музыкальные критики считают, что Борисоглебский способен «перевернуть ожидания слушателей с ног на голову», что он безупречный исполнитель известнейших произведений, которые «заслужили солиста такого уровня».