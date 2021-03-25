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На таможне в Карелии собака нашла контрабандную валюту у россиянина

Новости. Происшествия
17:04, 26 Марта 2021
фото: © пресс-служба карельской таможни
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Более 10 тысяч евро выявили сотрудники таможенного поста МАПП Вяртсиля у гражданина России, следовавшего в Финляндию, сообщили в пресс-службе карельской таможни.

В ходе проведения таможенного осмотра легкового автомобиля Skoda было установлено, что у проживающего в Финляндии гражданина России при себе находились незадекларированные денежные средства. Валюту обнаружила служебная таможенная собака.

В своем объяснении гражданин России пояснил, что проживает в Финляндии, наличные везет с собой для покупки автомобиля и дальнейшего проживания. Перемещаемую валюту не декларировал, так как не знал.

Сотрудниками таможенного поста МАПП Вяртсиля было установлено, что общая сумма всей вывозимой валюты составляет 10 085 евро, 1 доллар США, 1 707 рублей, что по курсу Центрального Банка Российской Федерации на день совершения правонарушения составило 12 268,12 долларов США. Вывозимая сумма на 2 268,12 долларов США превысила сумму эквивалентную 10 000 долларов США, разрешенную к перемещению через таможенную границу без декларирования.

"В соответствии со статьей 27.10 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, денежные средства в размере 1865 евро и 500 рублей были изъяты в качестве предмета административного правонарушения", — прокомментировал заместитель начальника Карельской таможни Алексей Генералов.

Возбуждено дело об административном правонарушении.
Ответственность по данной статье предусматривает наложение административного штрафа в размере от одной второй до двукратной незадекларированной суммы наличных денежных средств либо конфискацию предмета административного правонарушения.

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