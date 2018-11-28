На территории детсада в Петрозаводске обнаружили подозрительный предмет

В детскому саду №64 на Ключевой обнаружена подозрительная сумка, сообщили в ЕДДС Петрозаводска.

В минувший вторник в 10.32 в детсаду №64 обнаружили сумку. На месте работал наряд полиции.

Проверка показала, что сумка опасности не представляет.