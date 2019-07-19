На территории карьера в Карелии произошел пожар в экскаваторе

Пожар произошел на территории карьера "Голодай гора" в Деревянке, сообщили в МЧС Карелии.

Ночью 19 июля в 1.54 пожарно-спасательные подразделения Прионежского района и Петрозаводска привлекались для ликвидации пожара в экскаваторе на территории карьера "Голодай гора". В 2.20 пожар ликвидирован.



Поврежден моторный отсек на площади 1 кв м.



Погибших и пострадавших нет.



Причины, виновные, ущерб устанавливаются.