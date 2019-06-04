На трассе "Кола" в Карелии из-за ремонта ограничат движение

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Также будет затруднен проезд к МАПП "Вяртсиля", сообщили в Упрдор "Кола".
Упрдор "Кола" информирует, что с 5 июня по 7 июня и с 10 июня по 14 июня с 11.00 до 13.00 будет производится ремонт автомобильной дороги А-121 "Сортавала" Санкт-Петербург –Сортавала – Автомобильная дорога Р-21 "Кола".
Подъезд к МАПП "Вяртсиля" будет временно закрыто движение для всех видов транспорта в связи с проведением буровзрывных работ.
Водителей просят учесть данную информацию при планировании маршрутов следования, соблюдать ПДД и требования временных дорожных знаков в местах производства работ.
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