На трассе в Карелии большегруз протаранил внедорожник, остановившийся на светофоре (ФОТО)

В Беломорском районе на ремонтируемом участке трассы произошло ДТП.

В минувшее воскресенье, 26 сентября, вечером в Беломорском районе, на 782 км трассы Кола Р-21, на ремонтируемом участке трассы столкнулись большегруз Scania и автомобиль Niva.

Как сообщил очевидец в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии»: «Автомобиль Niva стоял на светофоре на участке капитального ремонта. Водитель большегруза Scania не увидел красный сигнал временного светофора, не успел вовремя затормозить и, уходя от столкновения, задел внедорожник».

О пострадавших в ДТП не сообщается.