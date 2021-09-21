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На трассе в Карелии большегруз протаранил внедорожник, остановившийся на светофоре (ФОТО)

Новости. Происшествия
09:35, 27 Сентября 2021
фото: © Паблик ВК «ДТП Петрозаводска и Карелии»

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В Беломорском районе на ремонтируемом участке трассы произошло ДТП.

В минувшее воскресенье, 26 сентября, вечером в Беломорском районе, на 782 км трассы Кола Р-21, на ремонтируемом участке трассы столкнулись большегруз Scania и автомобиль Niva.

Как сообщил очевидец в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии»: «Автомобиль Niva стоял на светофоре на участке капитального ремонта. Водитель большегруза Scania не увидел красный сигнал временного светофора, не успел вовремя затормозить и, уходя от столкновения, задел внедорожник».

О пострадавших в ДТП не сообщается.

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