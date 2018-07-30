На трассе в Карелии иномарка опрокинулась в кювет, есть пострадавшие

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В Сегежском районе произошло ДТП с пострадавшими, сообщили в ГИБДД Карелии.
В минувшую субботу, 29 июля, в Сегежском районе около 3.30 ночи на 695 км автодороги "Кола" водитель автомобиля Volvo допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.
В результате ДТП 33-летний водитель получил травмы и был доставлен в лечебное учреждение.
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