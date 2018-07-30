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Новости. Происшествия
11:08, 30 Июля 2018

На трассе в Карелии иномарка опрокинулась в кювет, есть пострадавшие

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В Сегежском районе произошло ДТП с пострадавшими, сообщили в ГИБДД Карелии.

В минувшую субботу, 29 июля, в Сегежском районе около 3.30 ночи на 695 км автодороги "Кола" водитель автомобиля Volvo допустил съезд в кювет с последующим опрокидыванием.

В результате ДТП 33-летний водитель получил травмы и был доставлен в лечебное учреждение.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Беня
2018-07-30 11:32:46
Не скажу шо там на Коле, Коля очень гладкий дорога, а вот Лососинском соше такое ощущение все под пивом круглые сутки, когда туда не попади. Есть две категории. У первой "клапан" погрепче и лососинские вибрации его не берут, они едут 50 или вообще 40, видно "шифруются" под типа трезвых. У второй категории с "клапаном" печалька-не держит, они летят сломя чердак обгонять первую категорию и рейсовые автобусы и же с ними. Поворот - не поворот, знак - не знак - все пофиг.
Так шо, друзья мои, у кого нет самолетного радара в авто, шоб видеть шо там за поворотом, или вертикального взлета как у Бетмена, смотрите в оба, кювет плачет не только за них, он еще и за нас рыдает...
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