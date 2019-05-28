На трассе в Карелии перекроют движение

В Сегежском районе перекроют движение в связи с проведением буровзрывных работ, сообщили в Упрдор "Кола".

В четверг, 30 мая, и 31 мая с 14.00 до 17.00 на участке капитального ремонта автодороги Р-21 "Кола" в Сегежском районе с км 726 по 727 км и с км 740 по 741 км будет временно закрыто движение для всех видов транспорта в связи с проведением буровзрывных работ.