На трассе в Карелии перевернулся грузовик, пострадал один человек

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Авария с пострадавшим произошла в Кондопожском районе, сообщили в МЧС Карелии.
В минувшую среду 14 марта в 23.59 в Кондопоском районе, на 590-ом километре автомобильной дороги Р-21 "Кола", грузовой автомобиль Volvo съехал с дороги и опрокинлся в кювет.
В результате ДТП пострадал 45-летний водитель, житель Ленинградской области, он был госпитализирован.
Обстоятельства аварии уточняются.
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