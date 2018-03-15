На трассе в Карелии перевернулся грузовик, пострадал один человек

Авария с пострадавшим произошла в Кондопожском районе, сообщили в МЧС Карелии.

В минувшую среду 14 марта в 23.59 в Кондопоском районе, на 590-ом километре автомобильной дороги Р-21 "Кола", грузовой автомобиль Volvo съехал с дороги и опрокинлся в кювет.

В результате ДТП пострадал 45-летний водитель, житель Ленинградской области, он был госпитализирован.

Обстоятельства аварии уточняются.