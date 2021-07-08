На трассе в Карелии перевернулся внедорожник – водитель погиб, пассажиры госпитализированы

В Пряжинском районе произошла смертельная авария, сообщили в ГИБДД Карелии.

В четверг, 8 июля, в 14.00 в Пряжинском районе, на 412 км автомобильной дороги А-121 «Сортавала», 51-летний водитель автомобиля Chevrolet Niva не справился с управлением и перевернулся в кювет.

В результате ДТП водитель погиб. Травмы получили 56-летняя пассажирка и 29-летний пассажир. Все пострадавшие госпитализированы. Пострадавшим инспекторы ДПС оказали первую помощь до приезда бригады медиков.

По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства ДТП устанавливаются.