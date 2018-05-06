На трассе в Карелии пьяный водитель перевернулся в кювет

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В Кондопожском районе иномарка упала в кювет, есть пострадавшие, сообщили в ГИБДД Карелии.
В минувшую субботу, 5 мая, в 16.30 в Кондопожском районе, на 3 км автодороги "Подъезд к Тулгубе", 33-летний водитель автомобиля Nissan, управляя в состоянии алкогольного опьянения, допустил съезд с дороги в левый по ходу движения кювет. В результате аварии водитель был травмирован.
По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства уточняются.
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