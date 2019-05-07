На трассе в Карелии подобрали "плачущую" собаку

На трассе Деревянное–Сосновый бор проезжие 6 мая подобрали раненого лабрадора.

В группе "Подслушано в Петрозаводске" появился пост о найденной собаке, которую, вероятно, сбила машина.

Собака шла по обочине на трассе Деревянное–Сосновый бор, 25-30 км.

"Очень воспитанная, знает команды, ездила в багажнике, так как не испугалась машины и встала на задние лапы, чтобы запрыгнуть в багажник. Видно, что давно без дома: сырая, грязная, голодная и холодная...

Моё предположение, что собака пролежала в кювете, пока не пришла в себя. Удар машины, скорее всего, пришёлся на заднюю часть. Воет... как будто рассказывает свою страшную историю", - написали в группе.