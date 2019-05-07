На трассе в Карелии подобрали "плачущую" собаку

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На трассе Деревянное–Сосновый бор проезжие 6 мая подобрали раненого лабрадора.
В группе "Подслушано в Петрозаводске" появился пост о найденной собаке, которую, вероятно, сбила машина.
Собака шла по обочине на трассе Деревянное–Сосновый бор, 25-30 км.
"Очень воспитанная, знает команды, ездила в багажнике, так как не испугалась машины и встала на задние лапы, чтобы запрыгнуть в багажник. Видно, что давно без дома: сырая, грязная, голодная и холодная...
Моё предположение, что собака пролежала в кювете, пока не пришла в себя. Удар машины, скорее всего, пришёлся на заднюю часть. Воет... как будто рассказывает свою страшную историю", - написали в группе.
Все главное - здесь: #stolicaonego
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