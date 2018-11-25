На трассе в Карелии пострадали женщина-водитель и двое детей

Женщина за рулем не справилась с управлением и попала в ДТП в Питкярантском районе.

24 ноября в 17:14 пожарно-спасательное подразделение Питкярантского района привлекалось для ликвидации происшествия на автомобильной дороге. На 86-м километре трассы "Суоярви-Койриноя" столкнулись легковой и грузовой автомобили.

Как сообщили в МЧС по Карелии, женщина-водитель не справилась с управлением на крутом повороте с федеральной трассы в сторону Питкяранты и врезалась в грузовик.

В автомобиле также находились двое детей, которые получили черепно-мозговые травмы. Водитель также пострадала, характер ее травм не уточнятся.