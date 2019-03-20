На центральной площади в Петрозаводске перекроют движение

Вечером будет временно изменена схема автомобильного движения по площади Кирова, сообщили в мэрии Петрозаводска.

С 20.00 20 марта до 18.00 21 марта будет запрещено движение всех видов транспортных средств по пл. Кирова на участке от ул. Правды до ул. Луначарского.

Временные ограничения вводятся в целях обеспечения безопасности при проведении культурно-массовых мероприятий.