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На улицах Петрозаводска по-прежнему много людей

Новости. Общество
14:11, 21 Мая 2020
фото: © Столица на Онего
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Как показал индекс самоизоляции, на улицах города 21 мая очень много людей.

Аналитики рассчитали специальный индекс. Чем выше значение, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию: от 0 – "на улицах много людей" до 5 – "все сидят по домам".

Сервис посчитал находящихся на самоизоляции жителей Петрозаводска, у которых установлены различные приложения "Яндекс".

Уровень самоизоляции в городе 21 мая в 13.50 составил 1.9  – на улице очень много людей. Вчера показатель был аналогичен.

Напомним, в Карелии на сегодняшний день общее число заболевших коронавирусом составило 268.

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Комментарии

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Бриг
2020-05-21 14:32:28
Если судить по транспорту , то все кто ездил до вируса , ездят уже во всю .
Гость
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