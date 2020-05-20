На улицах Петрозаводска по-прежнему много людей

Как показал индекс самоизоляции, на улицах города 21 мая очень много людей.

Аналитики рассчитали специальный индекс. Чем выше значение, тем лучше люди соблюдают самоизоляцию: от 0 – "на улицах много людей" до 5 – "все сидят по домам".

Сервис посчитал находящихся на самоизоляции жителей Петрозаводска, у которых установлены различные приложения "Яндекс".

Уровень самоизоляции в городе 21 мая в 13.50 составил 1.9 – на улице очень много людей. Вчера показатель был аналогичен.

Напомним, в Карелии на сегодняшний день общее число заболевших коронавирусом составило 268.